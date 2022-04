Alcuni fan hanno notato un curioso collegamento tra, nonostante i due eroi siano agli antipodi nel

L’utente Twitter @UpToTASK, ha sottolineato come Khonshu non sia in effetti il primo dio egiziano ad apparire nell’universo cinematografico Marvel, bensì il secondo. Bast (o Bastet) la divinità pantera di Black Panther, è infatti anch’essa una divinità egiziana. Non solo, Bast e Khonshu sono fratello e sorella e sono entrambi figli del dio del sole Ra. Come questo possa avere conseguenze nello show o nei prossimi film non ci è dato saperlo, ma avvicina radicalmente lo show attualmente in onda su Disney+ con il film di Ryan Coogler.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

