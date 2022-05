Nell’ultimo episodio di, viene mostrata una terza personalità di Marc Spector, chiamata, della cui presenza erano stati sparsi indizi per tutta la stagione.

Alcuni spettatori hanno evidenziato come Marc e Steven debbano equilibrare il proprio spirito, ma non tengano conto della presenza di Jake, generando così un buco di trama. In una recente intervista con The Direct, il capo sceneggiatore Jeremy Slater ha risposto a queste critiche:

Sì, l’abbiamo tenuto fuori da quel momento. In sostanza, Marc e Steven avevano bisogno di riconciliarsi. Avevano bisogno di fare i conti con chi fossero all’interno di quel sistema. Non erano consapevoli della presenza di Jake, quindi non avevano davvero nulla da bilanciare con lui perché in qualche modo sono inconsapevoli della sua presenza. Il viaggio interiore nel corso di quell’episodio riguardava loro due. Mi piace il fatto che ci sia ancora un sano dibattito in termini di ciò che effettivamente causa l’equilibrio dei cuori alla fine dell’episodio.

Ho visto persone dire che dipende tutto da Marc che accetta lo scopo di Steven e tutto il resto, ma dal mio punto di vista, è sempre stata la decisione di Steven che alla fine bilancia il tutto. Steven si rende conto di essere il protettore, e finalmente si fa avanti e fa quel lavoro, raccogliendo in qualche modo il mantello di ciò che avrebbe sempre dovuto essere. Per me, Marc sapeva esattamente chi era nel corso dell’episodio. Lo stava reprimendo e ritardandolo, ma Steven non aveva idea di quale fosse il suo scopo e del perché fosse lì. Quindi la deviazione sbagliata che interpretiamo è come pensi che sia Marc a non venire a capo e ad affrontare le cose, e alla fine è Steven che deve prendere la decisione più importante. Ma adoro il fatto che i fan abbiano le loro teorie e che le persone stiano discutendo taggandomi su Twitter. Penso che sia davvero divertente.