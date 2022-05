Nella serieera inizialmente prevista l’apparizione di, ma si è poi deciso di usare come villain della storia Arthur Harrow.

Il produttore e sceneggiatore Jeremy Slater, intervistato da The Direct, ha infatti dichiarato:

Slater ha proseguito svelando quali villain erano stati considerati:

Abbiamo preso in considerazione tutti i cattivi classici. Ce ne sono stati un paio di cui abbiamo parlato come Stained Glass Scarlet e Zodiac, vari personaggi come quelli. Nessuno si adattava realmente ai parametri della storia che stavamo raccontando, quindi abbiamo semplicemente pensato ‘Possiamo introdurre un tizio e prenderemo un nome’. Mi avevano infatti dato una lista di ogni villain che erano apparsi nel fumetto di Moon Knight. L’ho semplicemente letta e detto ‘Arthur Harrow, sembra un nome fantastico per un villain, usiamo quello’.