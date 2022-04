ha per protagonisti, due personaggi che abitano lo stesso corpo e che sono molto diversi tra loro.

In una recente intervista con Marvel.com, il produttore esecutivo e regista Mohamed Diab e la consulente di produzione Sarah Goher hanno discusso delle origini delle personalità multiple di Marc Spector, analizzando anche quanto visto nell’episodio 5.

Ovviamente, se non avete visto ancora la puntata, questa intervista conterrà spoiler.

Diab ha iniziato parlando del trauma di aver perso il proprio fratello, e di come questo abbia portato alla nascita di Steven:

Una delle sfide più grandi che abbiamo affrontato è stata bilanciare la battaglia con gli dei e il trauma interiore di Marc Spector. Come lo colleghi in modo da non sentirti come se avessi due storie tagliate e poi messe insieme? E se quella grande battaglia fosse davvero un riflesso della sua dualità interna?

Goher si è poi concentrata su Wendy, la madre di Marc, e su come il dolore l’abbia resa violenta, divenendo il catalizzatore dietro la seconda personalità del figlio:

Volevamo essere molto rispettosi riguardo a come il dolore potesse trasformare qualcuno in un mostro, ma doveva anche far riflettere sul fatto che non è una persona cattiva. Le cose più piccole possono influenzare un bambino, e quindi potrebbe innescare un effetto domino. Ricordo che stavamo parlando con Oscar e Mohamed, sembrava che usare la mamma come fattore scatenante fosse così reale. E così ti connetti anche più facilmente agli dei che combattono per il potere.