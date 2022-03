In occasione della premiere mondiale, l’embargo sui primi commenti sui social diè caduto, e così sono arrivate online le reazioni di alcuni giornalisti e critici internazionali.

Ve ne traduciamo una prima selezione e vi ricordiamo che la serie Marvel debutterà su Disney+ il 30 marzo:

Sabrina Barr (Metro): Moon Knight è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto nell’Universo Cinematografico Marvel e sono intrigata. Ci sono elementi che potrebbero dividere i fan, ma la capacità di Oscar Isaac di passare da una personalità all’altra è incredibile. Sembra che stiano lasciando i colpi più grossi per gli episodi finali, e questo è tutto dire.

Sab Astley (Collider): Moon Knight è un’avventura assurda e dark in giro per il mondo, in pratica è Il mistero dei templari della Marvel. Oscar Isaac è il migliore nuovo ingresso nell’Universo Cinematografico Marvel dopo Robert Downey Jr., unendo tormento e umorismo con una cifra moralmente ambigua – Marc Spector è un eroe di un calibro totalmente inedito.

Emily Murray (zavvi): Moon Knight è molto divertente, e include moltissima azione archeologica in stile Indiana Jones (escludendo cappello e frusta). Grande interpretazione di Oscar Isaac come protagonista. Non è così folle come speravo… ma uno degli episodi successivi suggerisce che è in arrivo molto di più.

Ashanti Omkar (BBC): Moon Knight è pazzesco. Oscar Isaac è una rivelazione. Mettetelo sulla vostra lista. Godetevi le musiche di Hesham Nazum e guardate May Calamawy portare la sua bravura sullo schermo.

Tom Power (TechRadar): È diverso da qualsiasi cosa della Marvel abbiate visto finora. Mi sbilancio nel dire – e non lo dico con leggerezza – che è la miglior serie Marvel. Moon Knight ha il vantaggio di essere completamente scollegato da qualsiasi altro progetto della Marvel. Senza il peso (è la parola giusta) di questi collegamenti, ha la libertà di fare qualsiasi cosa voglia – e la fa. Il primo episodio è strutturato in un modo per cui, a parte il logo Marvel all’inizio, non pensereste nemmeno che è una serie Marvel. Il modo in cui è montato, il modo in cui si dipana la storia, l’interpretazione ipnotica e totalmente presente di Isaac: tutta grande televisione. Lascio il resto alla mia recensione – ci sono un paio di cose problematiche, ma Moon Knight merita l’attesa.

David Opie (DigitalSpy): Ho visto i primi quattro episodi di Moon Knight e sono diviso su questo show come lo è lo stesso Marc. Quando funziona, è una serie Marvel estremamente originale con sprazzi di grandezza, ma alcuni degli aspetti più assurdi ti allontanano dall’horror. I fan del fumetto potrebbero non apprezzarlo come i nuovi arrivati.