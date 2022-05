, artista, ha pubblicato due concept art di, realizzati nel 2020 prima della produzione della serie tv.

Come potete vedere nel post Instagram qui sotto, Moon Knight sta affrontando mummie e zombie egiziani, con un look molto diverso da quello della serie, e più affine a quello del fumetto. Nella didascalia, Granov spiega che ai tempi non aveva ricevuto nessuna dritta sui look dello show tv e si è basato quindi sui fumetti.

Come ho già detto, ho lavorato a Moon Knight all’inizio del 2020. Mi è stato chiesto di fornire alcuni pezzi d’atmosfera per ispirare la produzione. Questo è stato fatto all’inizio, prima del design dei personaggi, quindi è principalmente ispirato al suo look dal fumetto.

Nella seconda immagine condivisa online, invece, si scopre l’approccio più dark ad Ammit.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Cosa ne pensate dei concept art di Adi Granov per Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Instagram