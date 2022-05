La scorsa settimana su Disney+ è stato pubblicato l’episodio didedicato al Making of di, in cui è stato svelato che prima di Londra l’ambientazione iniziale era New York.

Oscar Isaac ha raccontato che le prime sceneggiature della serie erano ambientate a New York, ma nelle successive tutto venne spostato a Londra e a Il Cairo. Lo spostamento di location gli ha fatto creare anche l’accento inglese per Steven:

Mi hanno inviato alcune sceneggiature dei primi episodi e ho visto che la storia era stata spostata da New York a Londra, ma i personaggi erano ancora scritti come americani. Questo mi ha fatto pensare se ci fosse spazio per creare un personaggio che sarebbe stato un buon contraltare a un mercenario o a un eroe tosto?

Moon Knight è invece già disponibile su Disney+.

Vi sarebbe piaciuta se New York fosse stata l’ambientazione di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book