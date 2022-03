Nell’ultimo spot di, pubblicato ieri e che potete vedere qui , c’è anche un easter egg legato a

Nel video è possibile vedere un tipico bus rosso a due piani londinese alle spalle di Moon Knight. Sul mezzo c’è un banner pubblicitario del Global Repatriation Council (GRC): si tratta di un’associazione nata dalla collaborazione dei governi atta all’aiutare le persone tornate in vita con il Blip e rimaste in molti casi senza un posto in cui vivere e senza lavoro, apparsa per la prima volta proprio all’interno di The Falcon and the Winter Soldier.

La serie Marvel intitolata Moon Knight avrà come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

La serie debutterà il prossimo 30 marzo su Disney+.

