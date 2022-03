I prodottisono da sempre pieni die la serienon fa di certo eccezione.

Nel primo episodio, disponibile da ieri su Disney+, è presente un simpatico easter egg, che per la prima volta regala anche qualcosa a chi lo scova. Sul muro del British Museum, vicino al sarcofago a cui Steven Grant si avvicina con la bambina, è presente un QR Code. Se lo scansionate, avrete accesso a una versione gratuita di Werewolf by Night 32, in cui è presente la prima apparizione di Moon Knight.

Un simpatico e inaspettato regalo per gli spettatori, che potranno così scoprire anche le origini cartacee dell’eroe vestito di bianco. Qui sotto la copertina del fumetto gratuito.

Vi ricordiamo che è in produzione uno speciale di Halloween dedicato proprio a Werewolf by Night, che sarà diretto da Michael Giacchino. Moon Knight è disponibile da ieri su Disney+.

