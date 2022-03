è disponibile da oggi su Disney+ einterpreta un personaggio con diverse personalità.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, l’attore ha raccontato come ha dato vita a entrambe le personalità e su cosa si è maggiormente concentrato per dare il meglio nello show. Qualche giorno fa vi abbiamo già parlato dell’ispirazione per Steven Grant, e anche di come il fratello di Oscar Isaac lo abbia aiutato per le scene che prevedevano più identità a schermo.

L’attore si è dedicato alla ricerca sul disturbo dissociativo dell’identità, e ha citato il libro di memorie di Robert Oxman “A Fractured Mind” come una risorsa particolarmente utile. Lo stesso Isaac si è poi rivolto ai registi Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead, pieno zeppo di idee su come esplorare la personalità di Steven. L’attore ha poi parlato dell’escamotage dei riflessi e ha dichiarato:

Ecco perché penso che dovrete guardarlo un paio di volte, perché inizi a vedere il ruolo che i riflessi giocano costantemente durante l’intera faccenda. È pieno di significato e simbolismo.

Moon Knight è disponibile da oggi su Disney+.

Avete già visto il primo episodio di Moon Knight? Come vi è sembrato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Entertainment Weekly