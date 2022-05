non presenta quasi nessun collegamento con l’MCU, e durante le avventure dinon viene mai nominato il

In una recente intervista con The Direct, il capo sceneggiatore Jeremy Slater ha spiegato il motivo dell’assenza del multiverso nella serie:

Ci sono stati alcuni territori e argomenti di cui ci è stato detto fin dall’inizio: “Statene alla larga”, perché la Marvel è sempre molto consapevole di non volersi ripetere. Vogliono essere sempre una sorta di collegamento e trovare nuovi angoli dell’universo da esplorare. Quindi ce ne siamo tenuti alla larga come dal Blip, perché il Blip è stato ovviamente discusso in modo approfondito in WandaVision, in The Falcon and the Winter Soldier, e anche in Hawkeye. Evitiamo questo aspetto. Stiamo lontani dal Multiverso per colpa di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel multiverso della follia. ci sono aree che non ci era permesso esplorare… Sembra che l’MCU stia andando pesantemente verso certe idee e concetti, quindi dobbiamo mantenere il nostro piccolo angolo molto separato dall’altro, in modo che non trasformi tutto in una storia sul Multiverso.