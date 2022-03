Rispetto alle seriepubblicate nel 2021, gli episodi disarannoarrivando anche a circa 50 minuti di durata.

In una recente intervista con Collider, il produttore Grant Curtis ha spiegato il motivo dietro questa scelta, dovuta principalmente alla complessità del materiale di partenza:

Da quello che sai di questo fantastico personaggio che appare per la prima volta nel 1975 in Werewolf By Night e poi dal 1980, per la sua serie, nel corso degli anni, nel corso dei decenni, ci sono così tante trame complesse tra cui abbiamo potuto scegliere. Così tanti temi complessi tra cui scegliere che abbiamo davvero avuto difficoltà a contenerci in 45 minuti, più o meno, per episodio. Perché ciò che gli scrittori, i disegnatori e gli artisti sono stati in grado di fare nel corso degli anni è stato ipnotizzante e divertente, e ha presentato un personaggio molto ricco e complesso. E la vera sfida non era cosa aggiungere ma, purtroppo, cosa togliere. E il bello è che tutta quella roba è ancora lì, penso che i fan si godranno questo viaggio in cui li porteremo e vorranno vedere di più.