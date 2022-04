ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nei panni di, un nuovo cattivo nella serie

L’attore ha detto di aver tratto ispirazione dal leader della setta David Koresh per il suo ruolo di Arthur Harrow, dichiarando quanto segue:

Penso che si consideri un vero apostolo della Dea Ammit, e che è qui per guarire il mondo e liberarlo dai peccatori, e anche se sarà violento, la pace e la bellezza che verranno quando tutti questi peccatori se ne saranno andati, varrà la pena. Penso che molti di noi sentano che ci sia di più, se hai una fede abbastanza forte, quel qualcosa che ti dà una direzione. Molti di noi sono persi, e non hanno una direzione, e desiderano uno scopo, e una fede può davvero dartelo, e penso che abbia appena dato il tutto per la sua dea, e lo fa non pensando alle sfumature, è assolutamente intransigente nel modo in cui pensa, perché la sua dedizione a questa dea è completa. Quindi in un certo senso è molto semplice capirne le motivazioni.