Anche questa settimana,annuncia due nuovi POP per, la serie Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac, ed è finalmente il turno di

Dopo Moon Knight, Mr. Knight e Arthur Harrow, è il turno di Khonshu e Layla, come potete vedere dalle immagini qui sotto. Layla indossa il bomber arancione e ha in mano il prezioso scarabeo dorato, mentre Khonshu ha il suo scettro e il mantello mosso dal vento.

Il dio della luna Khonshu inoltre, sarà disponibile in una speciale versione che si illumina al buio, esclusiva di Box Lunch negli Stati Uniti. Come accade spesso, non sappiamo se il POP arriverà anche nel nostro paese o se andrà importato.

Moon Knight è disponibile su Disney+.

