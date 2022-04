Con l’arrivo di, nuova serie, Funko non poteva certo perdere l’occasione di produrre dei nuoviP. Il primo è dedicato ovviamente al nuovo eroe in costume, e potete vederlo nelle foto ufficiali qui in basso.

Moon Knight è intento a sferrare un calcio volante, sia in versione normale , che in versione POP Mini (i portachiavi) che, in esclusiva per Hot Topic (negli Stati Uniti) in una versione che brilla al buio. Non hanno ancora una data d’uscita, ma saranno disponibili nel corso del 2022.

Per quanto riguarda la versione che brilla nel buio, come spesso accade non sappiamo ancora chi avrà l’esclusiva nel nostro paese, vi invitiamo a seguire ulteriori comunicazioni sui canali ufficiali dei vari distributori.

Il primo episodio di Moon Knight è disponibile su Disney+.

