L’autore ha pubblicato il poster sul proprio profilo Twitter in risposta a un tweet dello sceneggiatore della serie tv. Slater ha infatti lodato il lavoro di Smallwood, considerando la sua serie di Moon Knight uno dei lavori che hanno ispirato lo show. Smallwood ha risposto che in pieno stile Uroboros (il serpente della mitologia che rappresenta l’infinito) si è lasciato ispirare dalla serie per realizzare un poster esclusivo.

Potete vedere il poster qui sotto:

Moon Knight è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book