Durante tutta la durata di, i fan del fumetto hanno cercato gli indizi della presenza di, la terza personalità del protagonista, sparsi per gli episodi.

In una recente intervista con The Direct, il direttore della fotografia Andrew Droz Palermo ha spiegato che non tutte le volte che hanno disseminato indizi per Jake sono state volute:

Non sono stati sempre intenzionali, ma sono stati piccoli incidenti felici. Spesso se guardi molto da vicino in uno specchio, puoi vedere che c’è una doppia immagine. Se ci metti una mano, puoi vedere che sei tu, ma c’è anche un te in più. Quindi in qualsiasi momento… dove potevo cogliere due Oscar in un solo riflesso, anche se era solo una cosa sottile, mi è sempre sembrata una vittoria parziale perché so che le persone che conoscono il fumetto lo avrebbero cercato. Sono un po’ dappertutto, in realtà. Spesso non è solo un singolo riflesso. In particolare quelli che sono più improvvisati puoi vedere una piccola immagine doppia invece di una singola.