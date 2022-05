Vi avevamo già svelato che il protagonista diera sopravvissuto allo schiocco di Thanos , ma cosa ha fatto il mercenario durante il

In una recente intervista con The Direct, il capo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato cosa è successo nella vita di Marc Spector durante quegli anni:

Per quanto riguarda ciò che stava realmente accadendo durante quel periodo, nella serie abbiamo detto che Steven si è risvegliato circa due anni fa. Quella è stata la prima volta che hanno iniziato a vivere due vite separate, ed è stato dopo la morte della madre di Marc.

Quindi Steven c’è dagli ultimi due anni, e supponiamo che per i tre anni prima ci fosse solo Marc, nello stesso momento in cui Occhio di Falco aveva le mani occupate come Ronin perché il crimine stava aumentando durante il Blip. Presumo che Moon Knight fosse molto impegnato. Ma stava agendo nell’ombra, eliminava minacce che non erano mai emerse o che non avevano mai visto la luce del giorno.