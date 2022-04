Dopo essere apparsi nel trailer e nei poster, nel secondo episodio della seriesi sono visti entrambi idell’eroe.

In una recente intervista con Collider, il regista Mohamed Diab ha svelato perché il personaggio aveva bisogno proprio di due costumi:

Ironia della sorte, abbiamo iniziato con Steven come Moon Knight e Marc come Mr. Knight, ma questa è una delle cose migliori per quanto riguarda la possibilità di prendersi il proprio tempo per sviluppare le cose.

Il filmmaker ha spiegato che avendo del tempo a disposizione si può riflettere su quali elementi funzionino e come rappresentare visivamente il personaggio tratto dai fumetti:

La logica dovrebbe essere che ogni personalità ispiri il proprio costume. Quindi l’abito è ispirato da chi sei, o ciò che ami, o qual è la tua immaginazione di un abito. Ecco perché l’aspetto bello di Steven, che è completamente lontano dal mondo dei supereroi, è che quando gli dicono di evocare l’abito, quello che appare è un vero abito. È un abito quasi in stile Armani, aveva senso fosse in quel modo.

Diab ha poi aggiunto:

Ho adorato il fatto che avesse due costumi e quello su cui abbiamo lavorato ancora di più era il costume Moon Knight. Adoro quanto sia diverso da tutto ciò che abbiamo visto prima in qualsiasi supereroe. Ma penso che dica molto sulla sua storia. Puoi guardare l’abito e “sezionarlo”, puoi vedere la mezzaluna nel petto, quella che poi lancia ed è un’arma. Vedi com’è mummificato e il mantello e le armi, e vedi i geroglifici su di lui. È semplicemente interessante. E d’altra parte, come regista, ero molto più spaventato dal costume di Mr. Knight perché un abito bianco come quello potrebbe sembrare brutto davanti alla telecamera. E potrebbe essere sciocco e strano. Ma ironia della sorte, nel momento in cui Oscar lo ha indossato, lo abbiamo considerato molto bello. E abbiamo provato davvero a pensare a momenti in cui possiamo usarlo ancora di più.