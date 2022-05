Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale dilascia presupporre una continuazione della storia del personaggio interpretato da Oscar Isaac, tuttavia Mohamed Diab ha dichiarato che non sa se ci sarà una

Il regista e produttore ha spiegato:

Non sappiamo se ci sarà una prossima stagone. Marvel non agisce in modo convenzionale, quindi anche se hanno amato il personaggio e vogliono estendere il suo mondo, potrebbe essere una stagione 2, un film, o potrebbe unirsi al percorso di un altro supereroe. Sono tenuto all’oscuro, proprio come tutti i fan.

Diab ha proseguito spiegando:

Non abbiamo parlato della realizzazione di una stagione 2, ma un giorno ci sarà un’espansione della storia, non so che aspetto avrà.

In un’altra intervista Diab ha ribadito:

Se lo chiedeste a me vi drei che Moon Knight è qui per rimanere: è un personaggio interessante. Se fossi la Marvel, penso che la decisione più intelligente per gli affari sarebbe di tenerlo in scena. L’unica cosa è che la Marvel non è tradizionale. Se hai successo non vuol dire che avrai una stagione 2. Non ho idea di quello che accadrà. Sto semplicemente pensando come uomo di affari. Ma penso rimarrà nel MCU, forse avrà un film. Forse sarà un percorso come accaduto con WandaVision. Spero che un giorno, se si espanderà la sua storia, ne farò parte. Abbiamo concluso la storia come se fosse un inizio.

Il produttore Grant Curtis ha confermato le parole del filmmaker:

Non sappiamo dove sarà coinvolto nel MCU Moon Knight dopo questa serie. Come fan voglio saperlo perché Oscar ha creato una performance così coinvolgente ed emozionante e le persone vogliono vedere di più della storia di Steven-Marc-Jake.

Parlando di Layla, interpretata da May Calamawy, che è diventata l’avatar di Tawaret, Diab ha invece sottolineato:

Abbiamo tenuto la sua storia aperta perché questa situazione potrebbe essere l’inizio di Layla. Voglio che sia un avatar temporaneo. Dovendo collaborare con qualcuno completamente diverso da lei come Tawaret sarà molto interessante, possono farsi impazzire a vicenda. Il fatto che debba imparare, oppure no visto che ora odia l’idea, a essere una supereroina, oppure ha bisogno di imparare cosa è importante e cosa no. C’è così tanto spazio dove andare, non so cosa accadrà.

Che ne pensate? Vorreste venisse realizzata una stagione 2 di Moon Knight?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline, ComicBook