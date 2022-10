Moon Knight: Oscar Isaac anticipa un suo ritorno nei panni del personaggio

Ospite del New York Comic Con questo week-end, Oscar Isaac ha parlato del suo ritorno nei panni di Moon Knight.

Durante un panel con l’attore come protagonista, Isaac ha risposto al dubbio sul futuro di Moon Knight, anticipando che rivedremo l’eroe in futuro, anche se non si sa se in una seconda stagione della serie tv:

Tutto quello che vi posso dire è che non è l’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Moon Knight

Qualche mese fa, con breve filmato al fianco di Mohamed Diab, condiviso su TikTok, l’interprete di Marc Spector/Stephen Grant rispose alla domanda relativa al possibile ritorno della serie dichiarando ‘Per quale altro motivo saremmo al Cairo?’.

Tutti gli episodi di Moon Knight sono disponibili su Disney+.

Vorreste il ritorno di Oscar Isaac nei panni di Moon Knight? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati su Moon Knight grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book