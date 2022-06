Moon Knight si è conclusa da qualche settimana, ma non abbiamo visto tutto, tra cui alcune scene tagliate dedicate a un parallelismo tra Ammit e la madre di Marc Spector.

In una recente intervista con Gold Derby, il protagonista Oscar Isaac ha parlato di una scena nell’episodio 6 che approfondiva i parallelismi tra Ammit e la madre di Marc Spector. L’intera frase in originale “laters gators” riguardava le somiglianze tra i due personaggi, ma alla fine è stata tagliata dalla serie:

E in un certo senso, abbiamo cercato di spingerlo di più. C’era una scena fantastica alla fine dell’episodio 6 che semplicemente non si adattava al ritmo della serie tv ed era una scena che, per me, avrebbe legato un po’ più da vicino la madre di Marc e Ammit, anche perché mi è venne in mente questa cosa del “laters gators” proprio parlando di Coccodrilli. Ammit era la dea coccodrillo e diceva: “Vorrei poterti giudicare in anticipo perché non avresti mai fatto… questo non sarebbe mai successo”. Quindi per me era davvero importante, anche se il pubblico non lo avrebbe capito alla lettera, che ci fosse una connessione emotiva anche sub testuale con tutto ciò che sta accadendo.