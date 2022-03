sarà il protagonista di, interpretando il poco loquace Steven Grant la prossima serie Marvel Studios in arrivo mercoledì su Disney+.

In una recente intervista con IndieWire, l’attore ha svelato le ispirazioni per il personaggio di Steven Grant. L’attore ha confessato che, per l’accento inglese del personaggio, si è ispirato a Peter Sellers, Karl Pilkington, Russel Kane e Russel Brand:

Ho pensato: “Cos’è che non ho mai visto prima nell’MCU? Tipo, e se qualcuno chiedesse a Peter Sellers di recitare in un film Marvel?” E poi ho pensato a Karl Pilkington. Stavo guardando molto An Idiot Abroad, non tanto per l’accento, ma per la commedia: tipo, spesso non sai se lui sa di essere così divertente. E c’è qualcosa di naturalmente introverso in lui, cosa che mi è davvero piaciuto molto. Ho anche ascoltato Russell Kane, il comico, perché viene da Enfield. E ho inserito un po’ di Russell Brand, anche se è molto più loquace. E poi, davvero, si trattava di trovare il posto emotivo del personaggio. Ad esempio, perché è un po’ silenzioso e introverso.