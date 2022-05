Il produttore esecutivo Grant Curtis ha svelato alcuni retroscena sul mancato collegamento in una recente ospitata al podcast Phase Zero:

È un universo così incredibile che Kevin, Lou, Victoria hanno creato nel corso degli anni con ovviamente molti altri incredibili produttori Marvel. E la reazione istintiva è provare a chiedere se puoi giocare con tutti i giocattoli, chiunque essi siano, che hanno viaggiato dentro e fuori l’universo di Moon Knight sulle pagine dei fumetti. Ma quello che abbiamo capito all’inizio è che quelle connessioni semplicemente non erano coerenti con la storia che stavamo raccontando. E lo sapete che alla Marvel, viene prima il personaggio. E tutte le serie della Marvel sono studi sui personaggi davvero intensi. Una volta che abbiamo davvero iniziato a lavorare al personaggio che è Marc Spector, cioè Steven Grant, cioè Jake Lockley, e questo pazzo dio egiziano che li sta manipolando, Khonshu, più quei punti di connessione con Eternals sono svaniti e ci abbiamo ricavato quello che avete visto sullo schermo.

Curtis ha poi confermato che il bello di Moon Knight è che sia fruibile anche da chi non ha mai visto nulla dei Marvel Studios:

Mi piace davvero il fatto che mia madre tra tutte le persone del pubblico, possa entrare nell’MCU e godersi Moon Knight tanto quanto il ragazzo o la ragazza che ha visto ogni prodotto del MCU che tu possa mai immaginare. Adorava la serie. Mio padre adorava lo show. Vedono un sacco di cose Marvel. Non vedono tutto. E non avevano bisogno di conoscere tutto il retroscena di ciò che era successo prima. E quindi, ehi, a un certo punto ci sono molti nomi che voi conoscete che potevano essere in questa serie. Ma la realtà è che avevamo bisogno di Marc. Avevamo bisogno di Steven. Avevamo bisogno di Jake, Scarlet Scarab e Khonshu, e Arthur Harrow e pochi altri. Taweret. Pensiamo che la nostra serie sia abbastanza completa con ciò che abbiamo.