Con l’avvicinarsi del finale di, gli spettatori si sono chiesti se ci saranno collegamenti con Thor: Love and Thunder , in arrivo a luglio al cinema.

Il cattivo del prossimo film di Thor sarà Gorr il macellatore di dei (interpretato da Christian Bale) una figura che nei fumetti uccide gli dei di qualsiasi pantheon, e che quindi potrebbe puntare a Khonshu e alle altre divinità egizie.

Interrogato sulla questione da The Direct, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha risposto che non sa se la serie sarà collegata al film, e che spera di scoprirlo senza subire spoiler:

Non so cosa stanno facendo in Thor: Love and Thunder. La mia risposta onesta è “Non lo so”… Devi sperare. Sono davvero entusiasta di vederlo. Sono curioso e quando vedrò Thor, dirò qualcosa del tipo: ‘Ci sarà qualcosa? Non è vero?’

DeMayo ha ricordato:

Il punto forte della Marvel quando scrivi per loro è che sono molto, molto creativi, collaborativi, ma tu sei un po’ nel tuo spazio, nella tua serie. Quello che mi piace di questo è che nel momento in cui comincio a sapere come si compie la magia di Thor, o qualcosa del genere, non posso godermi quel film da fan. E sono venuto qui per scrivere cose per la Marvel, onestamente. Quindi, mi piace non saperlo. È come cercare di evitare gli spoiler io stesso… È come nel momento in cui impari come si fa il caffè Starbucks perché ci lavori, improvvisamente il caffè Starbucks è molto meno buono.