Il produttore di, Grant Curtis, ha confermato al podcast Phase Zero di ComicBook che avevano valutato l’ipotesi di mostrarenella serie.

Tra le pagine Marc Spector lavora come mercenario durante una missione in cui un archeologo innocente viene ucciso nonostante Marc si rifiuti di agire. Questo porta a una situazione in cui Marc viene lasciato apparentemente privo di vita da Bushman, venendo poi salvato da Khonshu con i poteri di Moon Knight.

Grant Curtis ha ora dichiarato:

Abbiamo parlato di Bushman e di tutti gli altri personaggi. Quello che abbiamo fatto, nelle fasi iniziali, è stato recuperare e leggere ogni fumetto in cui era apparso. Stavamo leggendo West Coast Avengers e tutti gli altri numeri di Moon Knight, cercando di capire se ci fosse una parte della storia che volevamo assolutamente mostrare nella serie. E abbiamo scoperto che non c’era un numero in particolare o un arco narrativo specifico. Si trattava in realtà del tono e delle tematiche che sono state scritte in modo così fantastico nel corso dei decenni e che volevamo evidenziare. E sapete di cosa sto parlando perché apprezzate il fumetto. Ma si tratta di un’avventura piena d’azione in giro per il mondo, molto in stile Indiana Jones, dell’egittologia legata alle origini di Marc Spector e Khonshu, dell’inquietante oscurità che fa dare il meglio a Marc Spector, Steven Grant e Jake Lockley. Ed è così fantastico. E in più si tratta della comicità presente in questa serie.

Jeremy Slater, sceneggiatore della serie, ha inoltre parlato del villain Bushman all’interno del MCU dichiarando:

Non so se ha ancora la sua faccia, ma è decisamente lì fuori. Penso che a un certo punto del percorso di Moon Knight si dovrà coinvolgere Bushman.

L’autore avrebbe voluto mostrare il personaggio:

Ho provato davvero duramente a inserirlo, ho pensato a varie versioni di Bushman. E ci sono stati molti motivi per cui non era l’antagonista giusto per la prima storia. La prima è che dovevamo iniziare la storia dalla prospettiva di Steven, elemento che ho pensato fosse giusto fin dall’inizio perché non si possono far innamorare le persone di Marc, se prima non si innamorano di Steven.

