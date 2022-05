Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo episodio diè disponibile da un paio di giorni su Disney+, ma Mohamed Diab ha svelato che esiste un. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non subire spoiler.

In una recente intervista Diab ha rivelato che la grande scena del combattimento al Cairo inizialmente si svolgeva all’interno della camera degli dei:

Ricordo che l’intera sequenza d’azione alla fine è stata scritta completamente all’interno della camera degli dei, tutto succedeva in quel luogo. Poi ho pensato: “No, vogliamo vedere il Cairo di notte.” Voglio vedere qualcosa fuori e l’idea è cambiata. Parteciparono tutti. Quindi è molto difficile prendersi il merito a meno che non ricordi una determinata discussione. E non me la ricordo. E adoro le persone che hanno visto nell’episodio tre Il Cairo di giorno e quanto sia diverso a come appare di notte, che è un altro tipo di bellezza. Mi piace questa scelta.

Diab ha poi parlato delle difficoltà di mischiare persone reali e CGI, oltre alla differenza di dimensioni tra gli umani e gli dei.

Proprio come tutte le altre sequenze d’azione, le disegni con un artista fantastico, lo provi in previs e poi lo giri esattamente come lo immaginavi. Quindi sono come tre, quattro processi diversi e continui a dirigerlo nel previs fino a quando non sai esattamente cosa vuoi fare per poi rifinirlo sul set.

