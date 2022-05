Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sebbenesi sia ormai conclusa, continuano ad arrivare aneddoti interessanti sulla serie e questa volta riguarda una scena che è stata eliminata e che sarebbe dovuta essere presente nel quinto dei sei episodi totali.

L’articolo è spoiler per tutti coloro che non hanno ancora visto gli ultimi due episodi di Moon Knight.

Oscar Isaac è riuscito brillantemente ad interpretare diversi personaggi e contemporaneamente a gestire le complesse emozioni di uno e dell’altro differenziandoli in modo convincente. Senza contare che è riuscito inoltre a tenere una terza personalità nascosta, almeno fino ad un punto specifico della storia. Nel quinto episodio della serie, Steven scopre che lui e Marc avevano un fratello più piccolo di nome Randall, chiamato RoRo. Un giorno, il giovane Marc e RoRo escono per esplorare una grotta che ad un tratto si allaga facendo affogare il più giovane dei due fratelli.

Sua madre, Wendy Spector incolpa Marc della morte di RoRo cominciando così ad abusare di lui in modo terribile. Questo porta Marc a sviluppare il Disturbo Dissociativo d’Identità (DID), dissociandosi e frammentando così la sua coscienza in più parti. Steven è il “figlio buono”, che pulisce la sua stanza e si comporta bene e non ricorda RoRo. Crea Jake per riuscire a sopportare l’abuso, una parte di lui anche nel presente ma che incontreremo solo alla fine della serie. È stata quindi questa la parte di Marc ad essere responsabile della maggior parte delle morti nella serie? Marc è così distrutto dalla morte e dall’abuso che non riesce a prendere parte allo shiva per sua madre in seguito alla sua morte. Si dissocia sulla strada fuori dalla sua casa d’infanzia e a quel punto Steven prende il sopravvento.

Ma a quanto pare c’è ancora di più di più in questa storia e purtroppo una scena piuttosto toccante è stata tagliata dallo show. Parlando della grandiosa interpretazione di Oscar Isaac, il regista Mohamed Diab ha raccontato a THR di una scena tagliata particolarmente riuscita:

È un attore geniale. La cosa ironica è che la mia scena preferita è stata tagliata. Era nel sesto episodio. Per quanto grande sia stato il resto, in realtà questa scena era persino ancora più bella e profonda. Affrontava sua madre in un vuoto bianco, e stava andando avanti e indietro tra Marc e Steven. E oh mio Dio. Quella scena da sola è una performance degna di un Oscar. Speriamo che la Marvel la rilasci un giorno, perché Oscar è stato un genio.

Secondo voi per qualche motivo si è scelto di tagliare questa scena? Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

