Dopo l’episodio 2 di, l’attore interprete di, aveva criticato l’accento del mandarino da parte di(Ethan Hawke).

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Mohammed Diab, regista della serie, ha risposto alle critiche dell’attore sull’utilizzo del mandarino in Moon Knight. Diab si è detto aperto ai consigli, aggiungendo che se ci sarà occasione, migliorerà il proprio lavoro con una futura stagione o serie:

Nell’episodio 2, Harrow parlava in mandarino e Simu Liu ha commentato che non era accurato. Non mi sono arrabbiato. In realtà gli ho detto: “Grazie per averlo fatto notare”. Avevamo un esperto e abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Ma sai una cosa? La prossima volta faremo ancora di meglio. C’è ancora spazio, se un giorno torneremo, penso che saremo tutti orecchie su ciò che ci vorranno dire. Non incontrerai nessuno che crede nella rappresentazione e nell’ascoltare la voce di tutti più di me. Sicuramente, quando avremo il secondo round – se mi sarà consentito e se ci sarà il secondo round – ascolteremo ogni commento e cercheremo di rendere tutti ancora più contenti.