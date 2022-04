L’episodio 5 diha mostrato il passato di Marc Spector, e la traumaticache lo ha portato a diventare quel che è.Se non avete ancora visto il nuovo capitolo della serie tratta dai fumetti non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler molto importanti per la storia.

L’infanzia di Marc cambia con l’improvviso annegamento del fratello, morte che però non ci viene mostrata per alcune scelte ben precise di regia e fotografia.

Il direttore della fotografia di Moon Knight, Gregory Middleton, ha spiegato i motivi della poca luce nella scena:

È una cosa molto difficile, dal punto di vista narrativo. Voglio vedere cosa sta succedendo, ma non voglio alcuna luce… Per creare un’atmosfera e farla sembrare opportunamente oscura. È una sensazione di mistero. Quando vai in acqua, a volte vai sotto e potresti non uscirne mai più. Sentire Marc farsi prendere dal panico e chiamare suo fratello è drammatico: sto piangendo solo a pensarci. Vuoi solo assicurarti di riprendere tutto.

Il regista Mohamed Diab ha poi spiegato perché hanno scelto di non mostrare la morte di Randall:

È stato girato in un modo che non vedrai cosa è successo ai bambini. Sì, voglio spingerti il ​​più possibile verso quel momento, ma non ci andremo del tutto. Lo sentirai attraverso ciò che passerà Steven. Il modo in cui è bloccato lì e urla. È un momento così drammatico. E poi non vedi cosa succede, ma ne vedi le conseguenze. Adoro la narrazione in quel momento, i tagli e come li lasci e ciò che vedi. Quella scena è di sicuro una delle le mie preferite.

