Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 4 dicontiene un messaggio per la prevenzione della salute mentale, subito dopo i titoli di coda. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura, per evitare qualsiasi rischio di spoiler.

Nella parte finale dell’episodio 4, la scena si sposta dalla tomba di Alessandro il Grande a un centro di salute mentale, in cui Marc è apparentemente ricoverato. Alla fine dell’episodio, dopo i titoli di coda, si può leggere il seguente messaggio “Per informazioni sugli istituti dedicati alla salute mentale situati vicino a voi, per favore visitate l’alleanza nazionale per la salute mentale su NAMI.Org“.

