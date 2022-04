Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio dimostranon rispettare la sua regola di non uccidere, nonostante il personaggio interpretato da Ethan Hawke avesse rivelato quali sono i limiti che non avrebbe mai superato.Non procedete con la lettura, ovviamente, se non avete visto la puntate e non volete spoiler!

Arthur Harrow è stato presentato come il leader di una setta che vuole liberare il mondo dal dolore e dalla sofferenza, impedendo che le persone possano compiere del male. L’uomo spera di trovare la dea egiziana Ammit tramite lo scarabeo d’oro che nel primo episodio vediamo nelle mani di Steven, con lo scopo di ottenere il potere di uccidere le persone seguendo determinate regole. Arthur possiede già un bastone che contiene i poteri della divinità e tramite un tatuaggio stabilisce il destino di una persona. Chi si sottopone al suo giudizio viene così ucciso immediatamente se in futuro è destinato a compiere un crimine o fare del male.

Nella seconda puntata Arthur deve andare contro le sue regole quando un uomo prende in mano lo scarabeo. Dopo aver provato a fare uno scambio, promettendo cibo e vestiti, il villain affidato a Hawke uccide l’uomo senza compiere la cerimonia che stabilisce se è una persona buona o malvagia, andando quindi contro le proprie regole e dimostrando che è disposto a tutto pur di ottenere i propri obiettivi.

Harrow si rivela quindi uno spietato assassino disposto a tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo e che dentro di sé ha un lato oscuro. L’uomo a cui toglie la vita avrebbe potuto mantenere il segreto e accettare la proposta di Arthur, tuttavia il villain non è disposto a correre alcun rischio, decidendo quindi di uccidere un innocente.

La puntata rende così chiaro che Arthur crede nella propria missione di liberare il mondo dal male al punto tale da spingersi oltre ogni limite, anche morale, diventando quindi una presenza incredibilmente pericolosa, essendo inoltre consapevole di cosa comporti avere un legame con Khonshu, essendo stato il suo precedente avatar.

Nei fumetti Harrow appare solo brevemente e la sua importanza nello show è uno degli elementi che allontana la serie dall’opera originale. Per ora la serie non ha spiegato come Arthur si sia liberato da Khonshu e come si sia invece avvicinato ad Ammit, tuttavia conferma che un umano può riuscire a spezzare il legame con la divinità.

