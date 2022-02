La seriecon staravrà unTV-14, in linea con le precedenti serie targate Marvel realizzate per la piattaforma Disney+.Kevin Feige aveva parlato del progetto, di cui domenica è stato diffuso un nuovo trailer, spiegando che si spingerà oltre i limiti e proporrà “una svolta brutale” per quanto riguarda l’atmosfera del MCU.

La pagina dello show sulla piattaforma di streaming riporta le informazioni riguardanti i consigli per la visione, sottolineando che si tratta di un contenuto destinato a ragazzi di età superiore all’età di 14 anni e si consiglia la presenza di un adulto.

Il rating televisivo è in linea con quello ricevuto recentemente dai progetti cinematografici tratti dai fumetti, come The Batman, che hanno ottenuto una classificazione PG-13.

La serie racconta la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight avrà come protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

