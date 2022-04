Laè stata aggiornata dopo il debutto del primo episodio di, svelando così che la serie con Oscar Isaac è ambientata dopo

La storia di Marc Spector dovrebbe quindi svolgersi dopo il mese di dicembre 2024, probabilmente nel 2025, e dopo le storie legate al Multiverso come Spider-Man: No Way Home e Loki.

Attualmente, inoltre, non sono stati svelati i più che probabili legami con altri show o film della Marvel che, come accaduto in precedenza, potrebbero emergere nelle puntate finali. Da tempo si parla di un possibile collegamento con She-Hulk e i fan hanno ipotizzato che potrebbe esserci un cameo di Mark Ruffalo.

Fonte: The Direct