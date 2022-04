sembra avere un legame con, come dimostrerebbe un nuovo trailer condiviso online dai Marvel Studios.

Nel video dedicato al film con star Benedict Cumberbatch si vede il protagonista mentre usa una magia “bianca” mentre sta parlando con America Chavez, colore non usato in precedenza dal personaggio le cui abilità sono di solito associate al colore arancione. Nel terzo episodio di Moon Knight si vede ora l’avatar di Osiris, Selim, usare lo stesso potere per controllare Khonshu quando prova ad attaccarre Arthur Harrow.

La serie con star Oscar Isaac, secondo le dichiarazioni del produttore Brian Curtis e delle altre persone coinvolte nella sua realizzazione, sembrava essere un progetto totalmente indipendente rispetto al resto del Marcel Cinematic Universe, tuttavia potrebbero esserci dei legami ancora non svelati con i film della nuova Fase.

Ecco il video:

Che ne pensate? C’è un legame tra Moon Knight e Doctor Strange?

