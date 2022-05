è la serie tv Marvel Studios con meno collegamenti al MCU, ma in un dialogo scartato si citava, una delle varianti di

In una recente intervista con The Direct, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha svelato che inizialmente il nome di Rama-Tut faceva parte di uno dei discorsi sulle divinità egizie di Steven Grant:

C’era un dialogo nella sceneggiatura e non so se l’hanno mantenuta. Non mi ricordo. Ma c’era una battuta in cui, penso Steven, sta in qualche modo snocciolando la storia egiziana che si ricorda, e menzionava Rama-Tut. Non ricordo se quella scena, se quella battuta è ancora nella serie o no. Ma era così piccola, era lui che menzionava un elenco di famosi faraoni o qualcosa del genere. Ma è opera di Nick Pepin, uno dei nostri dirigenti alla Marvel, è stata una sua idea infilarlo lì come un divertente easter egg.