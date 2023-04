AMC Networks ha ordinato la produzione di un nuovo progetto che espande l’universo di Tales of the Walking Dead: una serie composta da sei parti di breve durata.

Scott M. Gimple, responsabile dei progetti tratti dai fumetti di Robert Kirkman, supervisionerà lo sviluppo di More Tales From the TWDU.

Content Room, che ha già realizzato progetti come Cooper’s Bar con star Rhea Seehorn e Better Call Saul Presents: Slippin’ Jimmy, si occuperà del nuovo progetto.

Tales of the Walking Dead aveva debuttato su AMC nell’estate 2022 raccontando sei storie con al centro vari personaggi dell’universo di The Walking Dead, tra cui Alpha (Samantha Morton). Nel cast c’erano anche Terry Crews, Olivia Munn, Jessie T. Usher, Danny Ramirez e Anthony Edwards.

La serie antologica proseguirà quindi in formato digitale, già utilizzato per progetti come The Walking Dead: Torn Apart, Cold Storange, The Oath e Red Machete. Altri progetti legati a Fear the Walking Dead, invece, erano stati Flight 462, Passage e Dead in the Water.

