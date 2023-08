L’improvvisa notizia della morte di Angus Cloud ha colto tutti di sorpresa, lasciando i fan del giovane attore di Euphoria sotto shock. L’interprete di Fezco “Fez” O’Neill si è spento lunedì a Oakland, e nelle ore successive all’annuncio numerosi sono stati i messaggi di cordoglio da parte dei colleghi della serie prodotta da A24 e trasmessa da HBO. Primo tra tutti, il creatore Sam Levinson, che ha rilasciato una dichiarazione a Variety:

Non c’era nessuno come Angus. Era troppo speciale, aveva troppo talento ed era davvero troppo giovane per lasciarci così presto. Ha combattuto, come molti di noi, contro le dipendenze e la depressione. Spero che sapesse quanti cuori ha toccato. Gli volevo bene. Glie ne vorrò sempre. Riposa in pace e dio benedica la sua famiglia.

Anche il produttore esecutivo della serie Drake ha condiviso sui social un messaggio, pubblicando una storia su Instagram e scrivendo “anima buona”.

I social della serie, di A24 e di HBO hanno rilasciato un breve comunicato:

Siamo incredibilmente addolorati di apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Era immensamente talentuoso e un caro membro della famiglia di HBO e Euphoria. Estendiamo le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici e familiari in questo momento difficile.

Anche Jason “Wanna” Walton, giovane attore che interpreta Ashtray, il fratellino di Fezco, ha condiviso un messaggio su Instagram:

Il messaggio di Kathrine Narducci, che interpreta la nonna di Fezco all’inizio della seconda stagione, ha scritto: “Angus Cloud, eri un’anima bella e gentile. Te ne sei andato troppo presto”.

E mentre Zendaya e Jacob Elordi ancora non si sono pronunciati, sono arrivati messaggi da parte di Storm Reid (che interpreta Gia, la sorella di Rue, e che ha scritto su Instagram “Le lacrime non si fermano”) e Colman Domingo (che interpreta Ali Muhammad nella serie e che ha scritto “Questo era il suo sorriso. Questo era lui. Riposi in pace”):

Paula Marshall, che interpreta la madre di Nate Jacobs (Jacob Elordi), ha scritto a People: