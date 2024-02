La morte di Carl Weathers ha suscitato grande commozione nei fan dell’attore, ma anche nei suoi colleghi, in particolare quelli che hanno lavorato con lui a The Mandalorian, la serie di Star Wars che lo ha visto coinvolto davanti e dietro la macchina da presa.

La Lucasfilm ha diramato un comunicato che vi traduciamo:

Se avesse interpretato solo Apollo Creed, sarebbe stato sufficiente a rendere Carl Weathers immortale per generazioni di spettatori. Ma ci ha regalato molto di più, incluso l’indispensabile Greef Karga in The Mandalorian.

Weathers, per sempre membro della famiglia Lucasfilm, è morto giovedì. Aveva 76 anni.

Nato il 14 gennaio 1948, Weathers ha iniziato giocando come linebacker nella NFL, firmando con gli Oakland Raiders. In seguito si è dedicato alla recitazione e, in una carriera che si è estesa per oltre 50 anni, è apparso in diversi film classici e serie di vari generi. Ha interpretato il pugile iconico Apollo Creed, campione dei pesi massimi, nei primi quattro film di Rocky; nel corso della serie, è evoluto da rivale di Rocky a miglior amico e allenatore, creando un personaggio amato che avrebbe generato la trilogia spinoff di Creed. Weathers ha anche recitato nel Predator del 1987, in Action Jackson del 1988, e ha fatto una memorabile virata comica nel 1996 in Un tipo imprevedibile al fianco di Adam Sandler.

Con il lancio di The Mandalorian su Disney+, Weathers si è unito alla galassia lontana lontana come Greef Karga — un intermediario per la Gilda dei Cacciatori di Taglie che arriva a diventare Magistrato di Nevarro, e alleato del Mandaloriano e Grogu. Ha ricevuto una nomination agli Emmy Award per il suo impegno. Inoltre, Weathers si è seduto sulla sedia del regista per gli episodi acclamati dalla critica “Capitolo 12: L’Assedio” e “Capitolo 20: Il Trovatello.”

“Sono devastato da questa perdita,” dice Jon Favreau, creatore di The Mandalorian. “Era un eroe della mia infanzia che ho avuto la fortuna di incontrare e poi ho avuto l’incredibile fortuna di lavorare con lui. Aveva l’energia e la curiosità di un giovane uomo abbinata alla saggezza che la sua ricca vita e carriera gli hanno concesso. Il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi innumerevoli ammiratori.”

Ci mancherai, Carl. Riposa in pace.