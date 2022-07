Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di Ms Marvel è disponibile da un paio d’ore su Disney+ e svela il passato della bisnonna di Kamala. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare di incappare in qualche spoiler.

Gran parte dell’episodio è ambientato nel passato e mostra la vita di Aisha, la bisnonna di Kamala. Durante gli eventi della Partizione, le lotte per l’indipendenza indiana, Aisha si ritrova da sola, in fuga dai suoi simili e incontra Hasam. Colpita dalla bontà dell’uomo, che la prende sotto la propria protezione, Aisha si innamora, e i due hanno presto una figlia. Passano gli anni, le rivolte continuano, e una notte Aisha viene raggiunta da Najma, che la minaccia di ritrovare il bracciale entro 24 ore per riaprire il velo. Ovviamente Najma non sa che il bracciale è stato affidato alla figlia di Aisha, la futura nonna di Kamala.

Dopo una breve discussione con Hasam, Aisha riesce a convincerlo a prendere il treno per abbandonare il paese. Sui binari, la donna si accorge di essere stata seguita da Najma, si allontana dalla famiglia e va ad affrontare l’amica. La leader dei Djinn la uccide a sangue freddo, prima di recuperare il bracciale. Prima di morire, Aisha riesce a evocare Kamala nel passato, e la nostra protagonista capisce che è lei che ha salvato la nonna e l’ha condotta sana e salva tra le braccia del padre.

I primi cinque episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

