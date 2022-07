Ms Marvel: i registi parlano del cambio di poteri di Kamala

In occasione del finale di Ms Marvel, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah hanno parlato del cambio di poteri di Kamala dai fumetti alla serie tv.

In una recente intervista con Entertainment Weekly Fallah ha dichiarato che Kevin Feige non ha mai voluto che i poteri assomigliassero a quelli dei fumetti:

Prima di tutto, Kevin non voleva fare una trasposizione letterale di ciò che c’era nel fumetto. È un adattamento. Abbiamo iniziato con questa idea di utilizzare una ‘luce dura’ e da lì abbiamo iniziato a creare quel potere, pur continuando a rendere omaggio a ciò che è nel fumetto. Nel fumetto, all’inizio non riesce a controllarlo. Rende il suo corpo sempre più grande, che è una buona metafora dell’essere un’adolescente. Ma verso la fine del fumetto, riesce a controllarlo davvero. Quindi, abbiamo creato la stessa cosa. All’inizio, non può controllarlo e, passo dopo passo, più inizia a conoscere la sua storia, più diventa Ms. Marvel. Nell’ultimo episodio, ha quel grosso pugno di luce dura che può distruggere le cose, e poi finalmente è se stessa.