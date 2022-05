La seriesta per arrivare e la campagna promozionale è proseguita nel New Jersey con un epicodel progetto targato Disney+.

La giovane eroina interpretata da Iman Vellani appare infatti mentre è seduta sul cartello che dà il benvenuto in New Jersey, immagine ispirata a quanto verrà mostrato negli episodi.

La teenager che scopre di avere incredibili poteri, come si è potuto vedere anche nei trailer e nei video in anteprima, si siede abitualmente su lampioni, cartelli stradali ed edifici. Lo stesso accade nei fumetti e il New Jersey, secondo quanto rivelato dalle prime reazioni agli episodi mostrati alla stampa, avrà un ruolo fondamentale nella storia di Ms. Marvel.

Ecco l’immagine:



La serie debutterà il prossimo 8 giugno su Disney+.

