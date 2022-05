Marvel ha svelato che Laura Karpman sarà la compositrice della colonna sonora di Ms Marvel, oltre a occuparsi di quella di The Marvels il prossimo anno.

L’artista ha vinto cinque Emmy e ha scritto le musiche per Lovecraft Country di HBO. Non è estranea al Marvel Cinematic Universe, avendo composto la colonna sonora della serie Disney+, What If..?. La compositrice ha commentato così l’annuncio:

Sono entusiasta di far parte di una squadra così meravigliosamente diversa che porterà Kamala Khan fuori dalle pagine del suo fumetto e nelle vostre case questo giugno. È una supereroina epica proveniente da una ricca eredità musicale in cui è stata una gioia immergersi.