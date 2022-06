Come per ogni nuova serie Marvel Studios, Funko ha iniziato a presentare dei POP anche per MS Marvel, il cui primo episodio è disponibile dallo scorso mercoledì su Disney+.

La protagonista dei primi tre prodotti non poteva che essere Kamala Khan, l’eroina interpretata da Iman Vellani. Oltre al POP classico, saranno in vendita anche un portachiavi e una versione Diamond esclusiva di Hot Topic. Come al solito, per scoprire chi si occuperà della distribuzione nel nostro paese vi invitiamo a informarvi sui canali ufficiali.

Il primo episodio di Ms Marvel è disponibile su Disney+.

