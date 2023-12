Iman Vellani, volto e protagonista di Ms Marvel è tornata a parlare della stagione 2 e di un ipotetico cattivo da affrontare.

In una recente intervista con The Direct, la giovane attrice ha rivelato quale degli antagonisti dei fumetti di Kamala le piacerebbe di più vedere in un’ipotetica nuova stagione:

Sicuramente Doc .X. Penso che sia un grande cattivo dei fumetti e che possa davvero entrare in risonanza con il pubblico della Gen Z. Sarebbe davvero interessante—non lo so, incasinare la psiche dei bambini con questo cattivo che esiste solo sul tuo telefono, sui laptop e su tutti gli schermi che non possiamo evitare. Penso che sarebbe davvero interessante metterli tutti nella condizione di combattere contro qualcosa che non puoi nemmeno vedere, giusto? Sì. Sì, è così una delle mie storie preferite. Quindi mi piacerebbe interpretarla!

Ms. Marvel ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Oltre alla protagonista Iman Vellani, fanno parte del cast di Ms. Marvel anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

A dirigere gli episodi della serie il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il team di registi è poi composto da Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon. La sceneggiatura di Ms. Marvel è scritta da Bisha K. Ali.

Che cattivo vorreste in una stagione 2 di Ms Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

