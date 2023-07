Iman Vellani scriverà il nuovo fumetto di Ms Marvel, oltre a interpretare nuovament eil personaggio in The Marvels il prossimo novembre.

Il fumetto si intitolerà Ms Marvel the New Mutant, sarà scritto dalla Vellani e da Sabir Pirzada. Carlos Gomez e Adam Gorham si occuperanno dei disegni e Sara Pichelli delle copertine.

Ms. Marvel

CR: Jamie McKelvie

L’attrice ha commentato così il suo ingresso nel mondo dell’editoria Marvel:

Questo per me, è stato molto più spaventoso che entrare nel MCU. Quei progetti sembrano vivere nella loro dimensione, quindi mi posso separare più facilmente. Ma un fumetto lo puoi tenere in mano! Non ho mai scritto nulla prima in tutta la mia vita, ma ho letto molti fumetti, quindi ho appena scritto quello che avrei voluto leggere. Mi è stato dato uno strumento molto professionale per scrivere quella che è essenzialmente la mia fan fiction. Voglio chiarire fin da subito che non stiamo retconando la sua origine inumana. Questa è una parte dell’identità di Kamala che l’editoria della Marvel e io vorremmo davvero mantenere e proteggere. Il nostro albo rifletterà su tutti quei temi fondamentali dell’identità che i fumetti di Ms. Marvel hanno costantemente esplorato – solo che ora c’è un’etichetta completamente nuova che Kamala deve imparare ad accettare. Sarà piuttosto folle. Spero che quei lettori che si stanno avvicinando ai fumetti dopo la serie tv Disney + troveranno qualcosa di divertente sugli scaffali

Ms. Marvel

CR: Artgerm

