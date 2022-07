Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultima puntata di Ms Marvel ha rivelato che i mutanti esistono nel Marvel Cinematic Universe, e a quanto pare solo Kevin Feige è al momento al corrente del futuro dei personaggi.

In una recente intervista con TV Line, il regista Adil El Arbi ha raccontato di come il capo dei Marvel Studios sia l’unico a sapere i piani per i mutanti, e che li rivelerà solamente a coloro che saranno coinvolti nei relativi progetti:

Quello era il segreto meglio custodito dell’intera serie tv. Non lo sapevamo nemmeno noi finché non abbiamo improvvisamente avuto una sceneggiatura. Quindi, quando l’abbiamo ricevuta, abbiamo chiesto: “Di cosa si tratta? Cosa accadrà?’ E Kevin Feige ci disse: “Semplicemente girate questo, metti la musica e basta. Se doveste far parte del futuro di Ms. Marvel, ne saprete un po’ di più.”. Kevin Feige ha il piano generale. È l’unico che sa tutto.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

