L’episodio 5 di Ms Marvel è disponibile da qualche giorno su Disney+, e ha svelato l’origine del simbolo a forma di saetta che contraddistinguerà il costume di Kamala. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Durante il finale dell’episodio Muneeba (Zenobia Shroff), trova la collana spezzata di sua figlia dopo la battaglia di Kamala per impedire al Djinn Najma (Nimra Bucha) e ai Clandestini di aprire il velo per Noor e distruggere il mondo.

Quando Muneeba raccoglie la collana di Kamala, la trova rotta e a forma di fulmine. Una forma che ricorda il logo di Ms Marvel nei fumetti. Inizialmente la collana riportava il nome di Kamala in arabo.

