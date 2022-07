Ms Marvel: i registi parlano del finale di stagione

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di Ms Marvel ha sorpreso il pubblico con un cameo improvviso, talmente improvviso che neanche i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah ne erano a conoscenza. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura o potreste rischiare degli spoiler.

In una recente intervista con TV Line, Adil El Arbi ha raccontato che il cameo di Brie Larson è stato girato da Nia DaCosta sul set di The Marvels, e loro lo hanno scoperto solo in fase di editing:

Quella scena è stata girata da Nia DaCosta durante le riprese di The Marvels. Non sapevamo quando stava girando quella scena, che sarebbe stata una scena post-credit e non sapevamo nemmeno che sarebbe stata lì. L’abbiamo scoperto mentre stavamo editando la serie e, all’improvviso, abbiamo avuto quella scena dopo che l’avevamo chiesta a Kevin Feige per tutto il tempo.

Parlando della grande rivelazione della mutazione di Kamala, Arbi ha detto:

Quello era il segreto meglio custodito dell’intera serie tv. Non lo sapevamo nemmeno finché non abbiamo improvvisamente avuto una sceneggiatura. Quindi, quando l’abbiamo ricevuta, abbiamo chiesto: “Di cosa si tratta? Cosa accadrà?’ E Kevin Feige ci disse: “Semplicemente girate questo, metti la musica e basta. Se doveste far parte del futuro di Ms. Marvel, ne saprete un po’ di più.”. Kevin Feige ha il piano generale. È l’unico che sa tutto.

