Ms Marvel ha tra i migliori punteggi su Rotten Tomatoes per una serie tv MCU

Ms Marvel si è conclusa ieri con l’episodio 6, ed è al momento la serie tv con il voto più alto su Rotten Tomatoes.

Al momento in cui scriviamo questo articolo, la serie ha un 98% di recensioni positive, a fronte di un 81% delle opinioni del pubblico. Il primato finora era detenuto da What If…? (94% sia per critica che per pubblico), seguito da Loki e Hawkeye (92% critica 91% pubblico), poi Wandavision (91% critica, 88% pubblico).

Si tratta di un ottimo risultato per una serie che introduce un nuovo personaggio, anche perché Moon Knight, la serie Marvel Studios precedente, ha totalizzato un 86% di critica e 91% di pubblico.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

